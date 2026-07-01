PAINT & DRINK AU JOST Montpellier
mercredi 15 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
PAINT & DRINK AU JOST
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Le mercredi 15 Juillet 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous sur le rooftop du JOST Hôtel Montpellier pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !
Le mercredi 15 Juillet 2026 de 19h à 21h30, retrouve-nous sur le rooftop du JOST Hôtel Montpellier pour une soirée unique où pinceaux et verres se rencontrent !
Au programme
Atelier peinture animé par The Canva Club (aucune expérience nécessaire !)
Un verre à la main pour laisser libre cours à ton imagination
Une ambiance détendue et inspirante pour créer et partager
Un moment parfait pour s’exprimer, se détendre et repartir avec ta propre œuvre d’art
• Thème classique 107 modèles à peindre pour la détente
Sur réservation .
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie hello@thecanvasclub34.com
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English : PAINT & DRINK AU JOST
On Wednesday, July 15, 2026, from 7:00 p.m. to 9:30 p.m., join us on the rooftop of the JOST Hotel Montpellier for a unique evening where paintbrushes and drinks come together!
L’événement PAINT & DRINK AU JOST Montpellier a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER
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