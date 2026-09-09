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Palais du Pharo, Palais du Pharo, Marseille

dimanche 20 septembre 2026 · Palais du Pharo · Marseille

Palais du Pharo, Palais du Pharo, Marseille

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Palais du Pharo
Adresse
58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
Ville
13007 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
RDV : Devant l’entrée du Palais du Pharo (devant les marches) Visites en continu sans réservation

Palais du Pharo Dimanche 20 septembre, 09h00, 13h30 Palais du Pharo Bouches-du-Rhône

RDV : Devant l’entrée du Palais du Pharo (devant les marches)
Visites en continu sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle ! Visite guidée de ce monument marseillais qui, au fil des siècles, a su se réinventer tout en gardant son âme : du Palais de l’Impératrice au Palais des Congrès

RDV : devant l’entrée du Palais du Pharo (devant les marches) – 13007 Marseille
Visites en continu sans réservation

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ouverture exceptionnelle ! Visite guidée de ce monument marseillais qui, au fil des siècles, a su se réinventer tout en gardant son âme : du Palais de l’Impératrice au Palais des Congrès

©joOTLCM

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