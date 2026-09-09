Palais du Pharo, Palais du Pharo, Marseille
dimanche 20 septembre 2026 · Palais du Pharo · Marseille
Informations pratiques
Palais du Pharo Dimanche 20 septembre, 09h00, 13h30 Palais du Pharo Bouches-du-Rhône
RDV : Devant l’entrée du Palais du Pharo (devant les marches)
Visites en continu sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Ouverture exceptionnelle ! Visite guidée de ce monument marseillais qui, au fil des siècles, a su se réinventer tout en gardant son âme : du Palais de l’Impératrice au Palais des Congrès
RDV : devant l’entrée du Palais du Pharo (devant les marches) – 13007 Marseille
Visites en continu sans réservation
Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ouverture exceptionnelle ! Visite guidée de ce monument marseillais qui, au fil des siècles, a su se réinventer tout en gardant son âme : du Palais de l’Impératrice au Palais des Congrès
©joOTLCM
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