Palais du Pharo, Palais du Pharo, Marseille

Informations pratiques

Palais du Pharo Dimanche 20 septembre, 09h00, 13h30 Palais du Pharo Bouches-du-Rhône

RDV : Devant l’entrée du Palais du Pharo (devant les marches)

Visites en continu sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle ! Visite guidée de ce monument marseillais qui, au fil des siècles, a su se réinventer tout en gardant son âme : du Palais de l’Impératrice au Palais des Congrès

RDV : devant l’entrée du Palais du Pharo (devant les marches) – 13007 Marseille

Visites en continu sans réservation

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ouverture exceptionnelle ! Visite guidée de ce monument marseillais qui, au fil des siècles, a su se réinventer tout en gardant son âme : du Palais de l’Impératrice au Palais des Congrès

©joOTLCM