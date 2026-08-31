PALÉOGRAPHIE NIVEAU INTERMÉDIAIRE Carcassonne
jeudi 8 octobre 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
PALÉOGRAPHIE NIVEAU INTERMÉDIAIRE
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:30:00
fin : 2026-10-08 16:00:00
Date(s) :
2026-10-08
La paléographie, ou science du déchiffrement des écritures anciennes, est une discipline parfois indispensable pour pouvoir bien lire et donc bien comprendre nombre de documents d’archives. Nous vous invitons à vous perfectionner à cette pratique.
Inscription via notre formulaire en ligne, par téléphone ou par mail.
.
41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Paleography, or the science of deciphering ancient handwriting, is a discipline that is sometimes essential for accurately reading—and thus fully understanding—many archival documents. We invite you to improve your skills in this field.
Register via our online form, by phone, or by email.
L’événement PALÉOGRAPHIE NIVEAU INTERMÉDIAIRE Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-31 par
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- LES MUTATIONS DU LITTORAL AUDOIS Carcassonne 11 septembre 2026
- RIVAGES SONORES Carcassonne 11 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Carcassonne, Banque de France – Carcassonne, Carcassonne 18 septembre 2026
- [Spécial scolaires] Initiation à la gravure et à la typographie à Lamourelle !, Centre International de Séjour Lamourelle, Carcassonne 18 septembre 2026
- « Dans les coulisses d’un héritage fragile », exposition consacrée à la fragilité des documents patrimoniaux et aux enjeux de leur conservation, Médiathèque Grain d’Sel, Carcassonne 18 septembre 2026