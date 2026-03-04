Palestine 36, Cinémas du Grütli, Genève

Palestine 36 7 et 11 mars Cinémas du Grütli

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/palestine-36/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T21:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T18:30:00+01:00 – 2026-03-11T20:30:00+01:00

Palestine, 1936. Sous mandat britannique, le pays se soulève face à la domination coloniale tandis que des réfugié·es juif·ves arrivent en grand nombre, fuyant une Europe de plus en plus antisémite. Tiraillé entre sa campagne natale et l’effervescence de Jérusalem, Yusuf rêve d’un avenir moins incertain. Avec ses compatriotes, il va se retrouver pris dans la lutte de leur nation pour la liberté, alors que la situation atteint un point de rupture.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}]

Palestine, 1936. Sous mandat britannique, le pays se soulève face à la domination coloniale tandis qu’affluent des réfugié·es juif·ves. Yusuf rêve d’un avenir moins incertain. Palestine Israël

DR