Pan ! Compagnie Gaïus Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Pan ! Compagnie Gaïus

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-30 20:30:00

fin : 2027-03-30 21:25:00

Date(s) :

2027-03-30

Ces deux athlètes affectifs , comme ils aiment à se désigner, étaient faits pour se rencontrer.

Les chemins de Julius et César ne se sont pas croisés à Rome, mais à Lomme, dans le Centre régional des arts du cirque des Hauts-de-France. PAN ! est leur premier spectacle, fruit de quinze années de complicité, de formation et de participation commune à de grands festivals de cirque internationaux (Young Stage en Suisse, Festival FICHO au Mexique…).

Médaillés de bronze en 2018 au Festival Mondial du Cirque de Demain, ces spécialistes du main-à-main sont de vrais frères de piste, indivisibles et joueurs. Avec leur propre langage acrobatique, sensible et virtuose, ils créent un être hybride et fusionnel. Des portés-virgules, des saltos-parenthèses, des colonnes de suspension pour raconter le rapport à l’autre, en dialogue sur scène avec le musicien Jean-François Lejeune et son univers sonore sensible et énigmatique, entre musique acousmatique et clarinette live.

Entre force et vulnérabilité, poésie et autodérision, ils font du cirque comme on écrit une histoire la leur. Avec ses doutes, ses enchantements, ses ivresses, ses monstres, ses frustrations, ses charmes… et ses moments de grâce ! .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Pan ! Compagnie Gaïus

L’événement Pan ! Compagnie Gaïus Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme