Informations pratiques

Le Mans

Pani

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 19:00:00

fin : 2026-11-18 20:00:00

Date(s) :

2026-11-18

C’est au fabuleux voyage à travers les fjords et les glaciers du Groenland d’une petite fille inuit, capable de communiquer avec les bêtes et bien décidée à lutter contre la famine qui affaiblit son peuple, que vous assisterez dans ce spectacle où tout est possible, y compris l’invraisemblable. .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Pani Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72