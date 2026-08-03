AGENDA · Le Mans
Pani Le Mans
mercredi 18 novembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Pani
Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 19:00:00
fin : 2026-11-18 20:00:00
Date(s) :
2026-11-18
C’est au fabuleux voyage à travers les fjords et les glaciers du Groenland d’une petite fille inuit, capable de communiquer avec les bêtes et bien décidée à lutter contre la famine qui affaiblit son peuple, que vous assisterez dans ce spectacle où tout est possible, y compris l’invraisemblable. .
Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Pani Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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