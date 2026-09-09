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Panier à histoires, Bibliothèque du Panier, Marseille

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque du Panier · Marseille

Panier à histoires, Bibliothèque du Panier, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Panier
Adresse
Place Bargemon, 13002 marseille
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Panier à histoires Mercredi 16 septembre, 10h00 Bibliothèque du Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00

Ouvrez grand vos petites oreilles et venez piocher des histoires dans notre panier !

Bibliothèque du Panier Place Bargemon, 13002 marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 30 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.panier@marseille.fr »}]
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