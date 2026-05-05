Panierama Marché de Quintaou Anglet

Anglet

Panierama

Marché de Quintaou Esplanade Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 10:45:00

Date(s) :

2026-05-14

En préambule de l’exposition Tutti Frutti, un atelier de création de paniers bricolés sur le marché de Quintaou, avec les artistes Déborah Bron et Camille Sevez.

Les paniers seront ensuite exposés à la galerie Pompidou pendant toute la durée de l’exposition, du 13 juin au 19 septembre 2026.

Tout public à partir de 7 ans.

Durée 45 minutes.

Matériaux fournis. .

Marché de Quintaou Esplanade Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

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English : Panierama

L’événement Panierama Anglet a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Anglet