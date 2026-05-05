Panierama Marché de Quintaou Anglet
Panierama Marché de Quintaou Anglet jeudi 14 mai 2026.
Anglet
Panierama
Marché de Quintaou Esplanade Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 10:45:00
Date(s) :
2026-05-14
En préambule de l’exposition Tutti Frutti, un atelier de création de paniers bricolés sur le marché de Quintaou, avec les artistes Déborah Bron et Camille Sevez.
Les paniers seront ensuite exposés à la galerie Pompidou pendant toute la durée de l’exposition, du 13 juin au 19 septembre 2026.
Tout public à partir de 7 ans.
Durée 45 minutes.
Matériaux fournis. .
Marché de Quintaou Esplanade Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
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English : Panierama
L’événement Panierama Anglet a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Anglet
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