Panno’Kids – Dans la jungle, Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Panno’Kids – Dans la jungle Dimanche 29 novembre, 17h00 Pannonica Loire-Atlantique

Tarif unique : 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

BENJAMIN BACHELIER : ILLUSTRATIONS / LE SENSATIONNEL MAJOR UT : APPEAUX, BRUISSEMENTS, ENVELOPPES SONORES / VINCENT MAHE : MISE EN LUMIERE

Avec pour inspiration la musique ellingtonienne et l’atmosphère singulière du récit d’aventure de Joseph Conrad, le Sensationnel MajoR Ut s’associe à l’illustrateur Benjamin Bachelier dans cette fantasmagorie musicale immersive qui plonge le spectateur au cœur de la jungle et des sons de la pluie diluvienne, du chant des insectes, des pépiements de petits oiseaux et des grondements d’animaux sauvages. Ce concert-dessiné restitue l’atmosphère moite et inquiétante d’une forêt primaire luxuriante qui prend la forme d’une aquarelle en constante évolution. Au son de lourds tambours de cérémonies occultes, d’appels sorciers ou d’excentriques appeaux à éléphants, les musiciens nous embarquent dans leurs explorations zoologiques sur les rives obscures d’un fleuve inconnu pour un dépaysement assuré.

À partir de 6 ans / Durée : 55 minutes

Atelier famille à 15h avec P’tit spectateur & Cie : Venez vivre un moment ludique pour s’immerger dans l’univers du concert. Gratuit sur inscription à action-culturelle@pannonica.com auprès de Camille Rigolage

Billetterie

Pannonica 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/pannokids-dans-la-jungle/ »}] [{« link »: « mailto:action-culturelle@pannonica.com »}, {« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/787797-pannokids-dans-la-jungle »}]

Saison Pannonica

© Benjamin Bachelier