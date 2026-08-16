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Pannonica reçoit – Cécile Lacharme, « Dérives » Salle Paul Fort Nantes

vendredi 2 octobre 2026 · Salle Paul Fort · Nantes

Pannonica reçoit – Cécile Lacharme, « Dérives » Salle Paul Fort Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul Fort
Adresse
9 Rue Basse Porte
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle et Free Pass : 11 € Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 20:30 –
Gratuit : non En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle et Free Pass : 11 € Billetteries :• pannonica.com• au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)• Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Tout public 

CÉCILE LACHARME : VIOLONCELLE, EFFETS / BASTIEN RAUTE : SONORISATION, EFFETSVioloncelliste éclectique, Cécile Lacharme a d’abord été l’instrumentiste de nombreux artistes. Avec son premier album solo Dérives, elle présente un véritable périple orchestral au coeur des dérapages de nos actualités.Seule sur scène, elle déploie un univers sonore envoûtant, où le néo-classique rencontre des textures contemporaines. Grâce à la multidiffusion du son, elle exploite la richesse du violoncelle et des effets sonores pour créer des paysages évocateurs, propices à la contemplation et au voyage intérieur, entre Asie et Orient, entre âge classique et moderne.???? BilletterieCe concert était initialement prévu le 26 mai. Conservez vos billets, ils restent valables.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

PANNONICA REÇOIT CÉCILE LACHARME


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