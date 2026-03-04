Panorama de l’architecture Art déco, Office de Tourisme Métropolitain – Antenne de Lille Palais Rihour, Lille

Panorama de l’architecture Art déco 17 avril – 29 mai, certains vendredis Office de Tourisme Métropolitain – Antenne de Lille Palais Rihour Nord

6 € tarif unique – Gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation auprès de l’Office de Tourisme métropolitain de Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T11:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T11:00:00+02:00 – 2026-05-29T12:00:00+02:00

L’architecture des années 1920-1930, globalement qualifiée « d’Art déco », regroupe pourtant plusieurs tendances révélatrices des goûts des architectes et propriétaires de l’époque. Découvrez les différentes solutions adoptées dans le centre-ville de Lille, à travers quelques bâtiments emblématiques comme La Voix du Nord ou le Palais lillois de l’automobile.

Office de Tourisme Métropolitain – Antenne de Lille Palais Rihour Palais Rihour 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lilletourism.com/ »}]

Visites d’une heure à la découverte des diverses manières de construire dans le style Art déco dans le centre-ville de Lille.

© Thomas Lo Presti – Dicom Ville de Lille