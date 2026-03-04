Le programme de courts du mois : Ciné Soupe, L’hybride, Lille

Le programme de courts du mois : Ciné Soupe 16 – 24 avril L’hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Pour sa 23e saison, Ciné Soupe vous a concocté un savoureux mélange de films courts : une pincée de relations humaines, un zeste de sujets de société, le tout relevé par des paysages à couper le souffle… une recette unique, entre douceur, intensité, surprises et émotions. Laissez-vous surprendre par un menu cinématographique aux mille saveurs, à déguster en toute convivialité autour d’un bon bol de soupe !

Dès 8 ans.

Durée de la projection : 1h30 env. Pause à mi-parcours.

Dans le cadre du programme itinérant Ciné Soupe.

+ DIFFUSIONS

Vendredi 17 avril 2026 – 20h30

Vendredi 24 avril 2026 – 20h30

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place ; buffet soupe dès 19h

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

L'hybride 18 rue gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532584 https://www.lhybride.org/ Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Ciné Soupe, programme itinérant de courts métrages porté par les Rencontres Audiovisuelles, s’installe à L’hybride !