Ecureuil nous voilà !, Parc de la Citadelle, Lille
Ecureuil nous voilà !, Parc de la Citadelle, Lille dimanche 31 mai 2026.
Ecureuil nous voilà ! Dimanche 31 mai, 09h30 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00
Petit animal emblématique qui se faufile entre les arbres, l’écureuil est discret mais bien présent au Parc de la Citadelle ! Partons à sa rencontre avec l’espoir de l’apercevoir lors de la balade. Avec Nord Nature Environnement.
Tout public.
Réservation : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3751
Inscription possible à partir du 1er du mois précédant l’animation.
Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 59800 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3751 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3751 »}]
Allons à la recherche des écureuils du parc !
Camille Jan Baudens
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