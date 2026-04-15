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Ecureuil nous voilà !, Parc de la Citadelle, Lille

Ecureuil nous voilà !, Parc de la Citadelle, Lille

Ecureuil nous voilà !, Parc de la Citadelle, Lille dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Parc de la Citadelle

Adresse : Parc de la Citadelle, 59800 Lille

Ville : 59130 Lille

Département : Nord

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Gratuit. Sur inscription.

Ecureuil nous voilà ! Dimanche 31 mai, 09h30 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00

Petit animal emblématique qui se faufile entre les arbres, l’écureuil est discret mais bien présent au Parc de la Citadelle ! Partons à sa rencontre avec l’espoir de l’apercevoir lors de la balade. Avec Nord Nature Environnement.

Tout public.
Réservation : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3751
Inscription possible à partir du 1er du mois précédant l’animation.

Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 59800 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3751 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3751 »}]
Allons à la recherche des écureuils du parc !

Camille Jan Baudens

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