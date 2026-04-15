Ecureuil nous voilà !, Parc de la Citadelle, Lille

Ecureuil nous voilà ! Dimanche 31 mai, 09h30 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00

Petit animal emblématique qui se faufile entre les arbres, l’écureuil est discret mais bien présent au Parc de la Citadelle ! Partons à sa rencontre avec l’espoir de l’apercevoir lors de la balade. Avec Nord Nature Environnement.

Tout public.

Réservation : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3751

Inscription possible à partir du 1er du mois précédant l’animation.

Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 59800 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3751 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3751 »}]

Allons à la recherche des écureuils du parc !

Camille Jan Baudens