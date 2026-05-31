31/05 à 10h00 – Examens publics de musique de chambre, Conservatoire de Lille, Lille

31/05 à 10h00 – Examens publics de musique de chambre Dimanche 31 mai, 10h00 Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00

Le dimanche 31 mai 2026 à 10h00, assistez aux examens publics de musique de chambre, et découvrez un répertoire large, de la musique baroque au 20è siècle moderne et contemporain.

Au programme :

10h00 : Sonata Settima de Castello + Sonate 18e en cours

Anne Laigneau (violon), Melchior Mion (violoncelle), Misao Yamauchi (BC)

10h15 : Sonate en trio de l’Offrande Musicale (2 mvts) de Bach

Charline Benhamou (traverso), Konstanze Heinicke (violon) – Sophie Broion (violoncelle) Misao Yamauchi (BC)

10h30 : Canzon a doi Basso e soprano de Selma

Konstanze Heinicke (violon), Sophie Broion (violoncelle), Valentin Crogiez (clavecin)

10h40 : Sonate en trio de CPE Bach

Charline Benhamou (traverso), Tom Dufour (alto) Casssandra Duisit (violoncelle), Jawad Hamadani (clavecin)

10h55 : Quintette de Malcom Arnold

Mariane Erard et Hugo Raymond (trompettes), Rose-Marie Smith (cor), Emmeran Tourselle (trombone), Samuel Pierru (tuba)

11h10 : à confimer

Rose-Marie Smith (cor), Emmeran Tourselle (trombone), Samuel Pierru (tuba)

INFORMATIONS

Dimanche 31 mai 2026 – 10h00

Salle Lannoy, Conservatoire de Lille. Accès par la rue Colas

️ Entrée libre

⚠️ Pour le bon déroulement des examens et pour ne pas déranger les élèves, merci d’arriver avant le début de l’examen et de rester jusqu’à la fin⚠️

Conservatoire de Lille Rue Alphonse Colas, Lille Lille 59021 Lille Nord Hauts-de-France

Assistez aux examens de musique de chambre