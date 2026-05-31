31/05 à 10h00 – Examens publics de musique de chambre, Conservatoire de Lille, Lille
31/05 à 10h00 – Examens publics de musique de chambre, Conservatoire de Lille, Lille dimanche 31 mai 2026.
31/05 à 10h00 – Examens publics de musique de chambre Dimanche 31 mai, 10h00 Conservatoire de Lille Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00
Le dimanche 31 mai 2026 à 10h00, assistez aux examens publics de musique de chambre, et découvrez un répertoire large, de la musique baroque au 20è siècle moderne et contemporain.
Au programme :
10h00 : Sonata Settima de Castello + Sonate 18e en cours
Anne Laigneau (violon), Melchior Mion (violoncelle), Misao Yamauchi (BC)
10h15 : Sonate en trio de l’Offrande Musicale (2 mvts) de Bach
Charline Benhamou (traverso), Konstanze Heinicke (violon) – Sophie Broion (violoncelle) Misao Yamauchi (BC)
10h30 : Canzon a doi Basso e soprano de Selma
Konstanze Heinicke (violon), Sophie Broion (violoncelle), Valentin Crogiez (clavecin)
10h40 : Sonate en trio de CPE Bach
Charline Benhamou (traverso), Tom Dufour (alto) Casssandra Duisit (violoncelle), Jawad Hamadani (clavecin)
10h55 : Quintette de Malcom Arnold
Mariane Erard et Hugo Raymond (trompettes), Rose-Marie Smith (cor), Emmeran Tourselle (trombone), Samuel Pierru (tuba)
11h10 : à confimer
Rose-Marie Smith (cor), Emmeran Tourselle (trombone), Samuel Pierru (tuba)
INFORMATIONS
Dimanche 31 mai 2026 – 10h00
Salle Lannoy, Conservatoire de Lille. Accès par la rue Colas
️ Entrée libre
⚠️ Pour le bon déroulement des examens et pour ne pas déranger les élèves, merci d’arriver avant le début de l’examen et de rester jusqu’à la fin⚠️
Conservatoire de Lille Rue Alphonse Colas, Lille Lille 59021 Lille Nord Hauts-de-France
Assistez aux examens de musique de chambre
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