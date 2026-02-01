Papote créative Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 20:30 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Bienvenue à la papote créative ! Le principe est simple : vous venez avec votre ouvrage en cours, ou avec des envies de découverte. Que ce soit de la couture à la main, de la broderie, du tricot, du dessin ou encore du collage, venez créer et papoter. Pour tous les niveaux. Ô P’tits coins vous propose des boissons à prix libre. Vous pouvez amener de quoi grignoter si vous voulez. Vous arrivez et vous repartez à l’heure qui vous convient sur le créneau indiqué.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/papote-creative-1



Afficher la carte du lieu Le 20 mille et trouvez le meilleur itinéraire

