Pâques à l’Écomusée du Perche Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Pâques à l’Écomusée du Perche

Écomusée du Perche Pieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05 17:30:00

2026-04-05

Pâques, le jeu ! est l’occasion pour petits et grands de découvrir le musée et le prieuré de façon ludique.

Des ateliers, des questions et des épreuves mèneront petits et grands au Trésor du Prieuré.

Présence de la petite ferme animalière de Serge et Maryline Latouche de Yèvres.

Et tout au long de la journée, les enfants pourront participer au tirage au sort afin de remporter l’une des trois cloches d’or confectionnées par la chocolaterie Bataille à Bellême. .

Écomusée du Perche Pieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

