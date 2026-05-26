Parade ! Concert pour choeur d’enfants et orchestre Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement
Parade ! Concert pour choeur d’enfants et orchestre Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement vendredi 12 juin 2026.
Marseille 14e Arrondissement
Parade ! Concert pour choeur d’enfants et orchestre
Vendredi 12 juin 2026 à partir de 19h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Voilà deux saisons que le Club Orchestre, l’Orchestre et les Chœurs de l’École Busserine se réunissent chaque semaine pour pratiquer la musique à travers de nouvelles œuvres spécialement composées pour elles et eux.
Ils présenteront ici en avant première deux chansons du futur spectacle Chercher la joie de Jean-Christophe Marti, ainsi que Parade secrète des petits êtres de l’étang, nouvelle pièce d’orchestre créée par la jeune compositrice et cheffe d’orchestre, Mila Bellier, associée cette saison à l’Ensemble C Barré. De jeunes talents se dégagent de plus en plus nettement dans chacun des pupitres du Club orchestre, qui assureront ici et là des parties solistes savoureuses, le tout encadré par les œuvres de Mehdi Telhaoui et d’Amine Soufari, créées l’an dernier d’après le thème de l’exil, et qui ne cessent de mûrir.
Programme
Amine Soufari
Au-delà de l’exil (12’ 2024/25)
Mehdi Telhaoui
Exode (6’ 2024/25)
Mila Belier
Parade secrète des petits êtres de l’étang (3’ 2025 création mondiale)
Jean-Christophe Marti
Chercher la joie (10’- 2025/26 création avant-première) .
Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
For the past two seasons, the Club Orchestre, Orchestre and Chorus of the École Busserine have been getting together every week to practice music through new works specially composed for them.
L’événement Parade ! Concert pour choeur d’enfants et orchestre Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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