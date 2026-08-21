Parade des 40 ans du jumelage, Musée départemental des Arts et Traditions Populaires, Champlitte

Informations pratiques

Parade des 40 ans du jumelage Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée départemental des Arts et Traditions Populaires Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Rejoignez-nous pour célébrer les 40 ans du jumelage entre la France et le Mexique lors d’un grand défilé festif dans les belles rues de Champlitte, avec la participation de musiciens, des écoles et des associations locales, sous la coordination artistique de la danseuse et chorégraphe mexicaine María Angélica Juárez.

Nos invités d’honneur : deux « Mojigangas » (figurines géantes recouvertes de papier richement orné), symboles des fêtes populaires mexicaines, qui défileront avec nous au rythme de la musique !

Le départ se fera dans la cour du musée !

Musée départemental des Arts et Traditions Populaires 7 Rue de L’Eglise, 70600 Champlitte, France Champlitte 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957650 https://musees.haute-saone.fr https://twitter.com/MuseesHteSaone Vers 1565, le château médiéval de Champlitte est agrémenté d’une aile Renaissance voulue par François de Vergy (1530-1591), seigneur puis comte de Champlitte (1574).

La guerre de Dix ans (1634-1644) apporte son lot de destructions, notamment en 1638 où le château, l’église et la ville sont incendiés.

Au XVIIIe siècle, la famille Toulongeon acquiert le château. Il est détruit accidentellement par un incendie en 1751. Jean François de Toulongeon (1702-1780) confie à l’architecte comtois Colombot la reconstruction de l’aile sud (1765-1768). Son fils Hyppolite Jean René de Toulongeon (1739-1801) désigne l’architecte Bertrand pour terminer le château de Champlitte (1781-1782).

En 1825, les héritiers Toulongeon cèdent le château à la commune qui y installe la mairie, une école puis un collège. Il est classé monument historique en 1909. A partir de 1957, il est dédié au patrimoine ethnographique de la région de Champlitte et plus généralement de la Haute-Saône. Devenu départemental dès 1963, le musée occupe complètement l’édifice. A 54 km de Dijon par la D960, à 20 km de Gray par la D67 et à 36 km de Langres par la N74 puis la D67. Parking gratuit à proximité (autocars et voitures).

Rejoignez-nous pour célébrer les 40 ans du jumelage entre la France et le Mexique lors d’un grand défilé festif dans les belles rues de Champlitte, avec la participation de musiciens, des écoles et …

©A. Dumain