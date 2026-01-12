PARADE Dom Robert & Kate MccGwire Palais idéal du facteur Cheval Hauterives

PARADE Dom Robert & Kate MccGwire

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais Hauterives Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9.5 EUR

tarif 2025

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-12-13

Messager entre ciel et terre, la figure de l’oiseau traverse les œuvres présentées, tantôt paré des couleurs flamboyantes de la tapisserie, tantôt réduit à l’essence fragile et mystérieuse de ses plumes. Parade est une invitation à suivre ce vol.

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 81 19 contact@facteurcheval.com

English :

A messenger between heaven and earth, the figure of the bird runs through the works presented here, sometimes adorned in the flamboyant colors of tapestry, sometimes reduced to the fragile, mysterious essence of its feathers. Parade is an invitation to follow this flight.

