Cléry-sur-Somme

Parade Les Envolées

Cléry-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

On vous propose de passer une soirée conviviale en regardant la parade des oiseaux avec la Cie des Invisibles qui sera suivi à 20h d’un verre de l’amitié offert avec une buvette sur place puis un concert du Rural Blues Band

On vous propose de passer une soirée conviviale en regardant la parade des oiseaux avec la Cie des Invisibles qui sera suivi à 20h d’un verre de l’amitié offert avec une buvette sur place puis un concert du Rural Blues Band .

Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 78 84

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English :

We invite you to spend a fun evening watching the bird parade with the Cie des Invisibles, followed at 8 p.m. by a complimentary “friendship drink” with refreshments available on site, and then a concert by the Rural Blues Band.

L’événement Parade Les Envolées Cléry-sur-Somme a été mis à jour le 2026-06-15 par OT HAUTE SOMME PERONNE