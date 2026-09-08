Parade violonistique Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Parade violonistique

Dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 17h.

Départ de la déambulation Place de l’Université. Place de l’Université Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Ils arrivent par surprise, au détour d’une rue, en grappe ou en cortège. Les élèves du Conservatoire Darius Milhaud envahissent la ville, archets en main, pour faire résonner les mélodies vagabondes du fiddle

Le fiddle est un violon qui chez les peuples anglophones est celui qui se joue dans les soirées villageoises, et qui peut même faire danse. Guidés par Raphaël Maillet, passionné de violon traditionnel et multi-instrumentiste, les jeunes musiciens sillonnent les rues de la place de l’Université vers le haut du cours Mirabeau et entraînent les passants dans un tourbillon de musiques traditionnelles. La veille de la déambulation, des master-classes sont proposées au public, afin de découvrir l’art du fiddle.



Master-classes de Raphaël Maillet ouvertes au public sam. 19 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 au Conservatoire Darius Milhaud (entrée libre, dans la limite des places disponibles). Plus d’information: 04 88 71 84 10



Raphaël Maillet

Raphaël Maillet est un violoniste médaillé des conservatoires nationaux qui a toutefois développé une personnalité musicale éclectique. Féru de violon traditionnel et multi-instrumentiste, il transmet sa passion et ses expériences à travers son Atelier Fiddle, en France comme à l’étranger, lors de master classes, stages ou conférences.



Distribution

Raphaël Maillet

Marie-Laurence Rocca

Corinne Jeansonnie

Armande Galloway

Pierre-Stéphane Schimdlet

Et les élèves violonistes et altistes du Conservatoire Darius Milhaud



Une programmation du conservatoire Darius Milhaud dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Place de l’Université Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

They appear out of the blue, around a street corner, in clusters or in a procession. The students of the Darius Milhaud Conservatory take over the city, bows in hand, to fill the air with the wandering melodies of the fiddle

L’événement Parade violonistique Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence