Paradoxal , par la Cie Le cri de l’armoire EVE Scène universitaire Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Paradoxal , par la Cie Le cri de l’armoire

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Pièce de théâtre, en partenariat avec EVE Scène universitaire, dans le cadre de Faites Lire !

Dans le cadre de Faites Lire ! découvrez la pièce de théâtre de et avec Martin Tillet Paradoxal . Peut-on vraiment différencier le rêve de la réalité ? Une jeune journaliste souffrant d’insomnie intègre un programme médical de recherche à destination des rêveurs lucides. Mais l’expérience dérape. Un rêve peut-il faire partie de notre réalité ? Que peut-on faire contre son propre inconscient ? Marien Tillet explore la zone fragile fiction-réalité dans ce thriller qui entaille les certitudes du spectateur pour mieux propager le doute. Dès 13 ans. Durée 1h20. Gratuit. Réservations en ligne sur https://www.billetweb.fr/paradoxal / par mail billetterie-eve@univ-lemans.fr / ou au 02 43 83 27 70. .

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

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English :

Play, in partnership with EVE University Stage, as part of the Faites Lire! program

L’événement Paradoxal , par la Cie Le cri de l’armoire Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72