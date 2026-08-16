Paradoxal , par la Cie Le cri de l’armoire EVE Scène universitaire Le Mans
mardi 29 septembre 2026 · EVE Scène universitaire · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Paradoxal , par la Cie Le cri de l’armoire
EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Pièce de théâtre, en partenariat avec EVE Scène universitaire, dans le cadre de Faites Lire !
Dans le cadre de Faites Lire ! découvrez la pièce de théâtre de et avec Martin Tillet Paradoxal . Peut-on vraiment différencier le rêve de la réalité ? Une jeune journaliste souffrant d’insomnie intègre un programme médical de recherche à destination des rêveurs lucides. Mais l’expérience dérape. Un rêve peut-il faire partie de notre réalité ? Que peut-on faire contre son propre inconscient ? Marien Tillet explore la zone fragile fiction-réalité dans ce thriller qui entaille les certitudes du spectateur pour mieux propager le doute. Dès 13 ans. Durée 1h20. Gratuit. Réservations en ligne sur https://www.billetweb.fr/paradoxal / par mail billetterie-eve@univ-lemans.fr / ou au 02 43 83 27 70. .
EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr
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English :
Play, in partnership with EVE University Stage, as part of the Faites Lire! program
L’événement Paradoxal , par la Cie Le cri de l’armoire Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
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