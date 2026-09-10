Paradoxe Expérience : rencontre entre patrimoine et création musicale contemporaine, La Tour de Termes, Termes-d’Armagnac

Informations pratiques

Paradoxe Expérience : rencontre entre patrimoine et création musicale contemporaine 19 et 20 septembre La Tour de Termes Gers

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T02:00:00+02:00

Et si réimaginer le patrimoine, c’était aussi le faire vivre autrement ?

Le temps d’une soirée, la Tour de Termes quitte son écrin habituel pour devenir le décor d’une expérience musicale contemporaine. Sur le parvis du monument, les pierres médiévales rencontreront les sons d’aujourd’hui lors d’une soirée avec plusieurs DJ imaginée par Paradoxe Expérience.

Le patrimoine comme terrain d’expression. La musique comme nouveau langage.

Cette rencontre entre un lieu chargé d’Histoire et la création musicale contemporaine invite à porter un regard différent sur le monument. Il ne s’agit pas seulement de conserver le patrimoine, mais aussi de le faire vivre, de le transmettre et de l’inscrire dans son époque.

À travers cette collaboration, la Tour de Termes et Paradoxe Expérience explorent une nouvelle façon de faire résonner le patrimoine : en créant un dialogue entre passé et présent, entre architecture médiévale et cultures actuelles.

Une soirée où les siècles se rencontrent, où la pierre devient décor, où la musique transforme les usages et où le patrimoine se découvre sous un nouveau jour.

Une expérience Paradoxe à vivre au pied de la Tour de Termes.

La Tour de Termes Bourg, 32400 Termes-d’Armagnac Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie 05 62 69 25 12 https://www.tourdetermes.org/ https://www.facebook.com/TourdeTermes La tour de Termes, qui se trouve entre Plaisance et Riscle, offre une vue panoramique sur la vallée fertile de l’Adour et de son affluent, l’Arros, ainsi que sur le pays de la Rivière-Basse, les coteaux de l’Armagnac et du Vic-Bilh, face aux majestueuses Pyrénées.

Cette tour, classée au titre des Monuments historiques, constitue le seul vestige de l’ancien palais médiéval gascon construit aux « termes » du comté d’Armagnac à la fin du XIIIe siècle.

Aujourd’hui, seule la tour maîtresse de 36 mètres de hauteur a survécu.

Depuis 1985, l’association Académie médiévale et populaire de Termes et la mairie travaillent en collaboration pour donner vie au site, en développant notamment un musée installé dans la tour, ainsi qu’en organisant diverses actions telles que des spectacles et des animations culturelles.

Depuis 2020, un projet ambitieux est en cours de réalisation avec la création d’un musée dédié à la vie médiévale du XIIIe siècle et la mise en place d’aménagements visant à enrichir la programmation culturelle, tels qu’un village d’artisans et un stade de joute. Parking face à la tour.

Et si réimaginer le patrimoine, c’était aussi le faire vivre autrement ?

©Paradoxe Expérience