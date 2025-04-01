PARBLEX! • ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins
PARBLEX! • ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
PARBLEX! • ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ
Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Compagnie : Atelier Lefeuvre & André
Spectacle : Parblex!
Durée 45min
Tout public
Parc du Pointeau
→ Slow cirque
Un cirque minimaliste et poétique où outils et objets du quotidien deviennent terrains de jeu acrobatiques.
Mentions :
CONCEPTION ET INTERPRETATION Didier André & Jean-Paul Lefeuvre
Co-production Atelier Lefeuvre & André et Scène nationale de l’Essonne
Agora-Desnos
Avec le concours financier du Département de l’Essonne
Avec le soutien du Théâtre d’Auxerre, de L’Azimut Pôle National Cirque en
Île-de-France Antony/Châtenay-Malabry, du Teatro Dimitri de Verscio (CH)
et du Forman Brothers Theatre (CZ). Avec la complicité de La Grenouillère de
La Madelaine-sous-Montreuil .
Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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English :
L’événement PARBLEX! • ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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