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PARBLEX! • ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins

PARBLEX! • ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Parc du Pointeau

Adresse : Av. Maréchal Foch

Ville : 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Brevin-les-Pins

PARBLEX! • ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ

Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Compagnie : Atelier Lefeuvre & André
Spectacle : Parblex!
Durée 45min
Tout public
Parc du Pointeau
 
→ Slow cirque
Un cirque minimaliste et poétique où outils et objets du quotidien deviennent terrains de jeu acrobatiques.

Mentions : 
 
CONCEPTION ET INTERPRETATION Didier André & Jean-Paul Lefeuvre
Co-production Atelier Lefeuvre & André et Scène nationale de l’Essonne
Agora-Desnos
Avec le concours financier du Département de l’Essonne
Avec le soutien du Théâtre d’Auxerre, de L’Azimut Pôle National Cirque en
Île-de-France Antony/Châtenay-Malabry, du Teatro Dimitri de Verscio (CH)
et du Forman Brothers Theatre (CZ). Avec la complicité de La Grenouillère de
La Madelaine-sous-Montreuil   .

Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44  ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement PARBLEX! • ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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