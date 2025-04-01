PARBLEX! • ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ Parc du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

PARBLEX! • ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ

Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Compagnie : Atelier Lefeuvre & André

Spectacle : Parblex!

Durée 45min

Tout public

Parc du Pointeau



→ Slow cirque

Un cirque minimaliste et poétique où outils et objets du quotidien deviennent terrains de jeu acrobatiques.

Mentions :



CONCEPTION ET INTERPRETATION Didier André & Jean-Paul Lefeuvre

Co-production Atelier Lefeuvre & André et Scène nationale de l’Essonne

Agora-Desnos

Avec le concours financier du Département de l’Essonne

Avec le soutien du Théâtre d’Auxerre, de L’Azimut Pôle National Cirque en

Île-de-France Antony/Châtenay-Malabry, du Teatro Dimitri de Verscio (CH)

et du Forman Brothers Theatre (CZ). Avec la complicité de La Grenouillère de

La Madelaine-sous-Montreuil .

Parc du Pointeau Av. Maréchal Foch Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement PARBLEX! • ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin