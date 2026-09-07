Parc et jardins du château de Tournelay, Château de Tournelay, Nueil-les-Aubiers

Informations pratiques

Parc et jardins du château de Tournelay Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Tournelay Deux-Sèvres

Tarif adulte : 4 €. Moins de 15 ans : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au XIXe siècle, dans la France rurale, un château n’existe jamais seul. Il s’entoure de nombreuses dépendances lui permettant de vivre en autonomie : potager, poulailler, chenil, écuries, sellerie, parc, bois ou terres agricoles.

Faute d’entretien, beaucoup de grandes propriétés ont perdu ces bâtiments qui façonnaient autrefois les paysages de nos campagnes. Le domaine de Tournelay a la chance de les avoir conservés, et de les faire encore vivre aujourd’hui.

Venez le découvrir en famille ou entre amis et suivez, à votre rythme, le parcours du visiteur grâce au dépliant remis à l’entrée.

Le parcours-découverte, en passant par le potager, vous invite à explorer un véritable écosystème : poules et paons, chiens de chasse, tomates sous serre, pommiers en espalier, roses, courges, plantes aromatiques et même une éolienne destinée à pomper l’eau. Ce témoignage rare de la vie des domaines d’autrefois résonne aujourd’hui avec les enjeux contemporains des circuits courts, des cultures raisonnées et des énergies renouvelables.

Vous pourrez également découvrir les écuries, dont les stalles portent encore le nom des chevaux d’autrefois. La sellerie voisine conserve tout son équipement : rênes, mors, harnais ou selles. Au détour d’une allée, le château apparaît devant un parterre à la française. Toujours habité par la famille, son intérieur ne se visite pas.

Enfin, profitez d’une promenade libre dans un parc de 35 hectares aux essences variées. Étangs, allées ombragées, bambouseraie, cèdres centenaires, sentier en bord de rivière, ponts et points de vue sur le château jalonnent la visite, au cœur d’une faune étonnamment diversifiée.

Ouvrez grand les yeux… et les oreilles.

Château de Tournelay 5 route de Cerizay, 79250 Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 45 49 84 10 https://www.tournelay.com/ Le domaine de Tournelay a pour caractéristique d’avoir conservé intact ses dépendances, dont l’ensemble est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Autour du château (début XIXe siècle) se situe un parc de 35 hectares avec étang, rivière, bois, parterre à la française et de superbes dépendances datant de 1860 : écuries, chenil, basse-cour, volière…

Les écuries et la sellerie ont été préservées avec leurs équipements.

Vous verrez également une éolienne de 23 mètres datée de 1906, un système hydraulique toujours actif, un potager de 6 000 m2, ainsi que des clos, serres et galbes.

Ce domaine, toujours habité, est très vivant. C’est un témoignage exceptionnel de la vie d’un grand domaine au XIXe siècle. Du centre, prendre direction Cerizay puis rue de Tournelay.

Au XIXe siècle, dans la France rurale, un château n’existe jamais seul. Il s’entoure de nombreuses dépendances lui permettant de vivre en autonomie : potager, poulailler, chenil, écuries, sellerie, …

©tournelay