Parc Ornithologique Programme des animations d’été Rd 570 Saintes-Maries-de-la-Mer
Parc Ornithologique Programme des animations d’été Rd 570 Saintes-Maries-de-la-Mer mercredi 1 juillet 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Parc Ornithologique Programme des animations d’été
Du 01/07 au 31/08/2026 tous les jours. Rd 570 Parc Ornithologique Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Du 6 juillet au 31 aout
Balade au crépuscule, lectures de bagues, histoires contées, animations nature, formation ornithologique…
Infos et réservations contact@parcornithologique.com ou 04.90.97.82.62
Cet été, glissez-vous dans la peau d’un naturaliste et participez aux activités proposées par notre équipe d’animateurs passionnés pour percer les mystères des oiseaux de Camargue.
Afin d’éviter les heures chaudes, nous adaptons nos horaires pour améliorer votre confort de visite et vous faire profiter des ambiances matinales et des lumières de fin d’après-midi…
Du lundi au vendredi Animation sur les sentiers
Retrouvez les guides du parc et découvrez les oiseaux de Camargue Rendez-vous de 10h à 12h30 (pas besoin de réserver)
Tarif d’entrée 8,50€/adulte et 5€/enfant (4-12ans)
Tous les jours Jeu de piste
Muni de votre livret, partez sur la piste des oiseaux du Pont de Gau
Livrets disponibles à l’accueil de 9h à 18h (pas besoin de réserver)
Tarif 5 €
Les mardi et jeudi Balade au crépuscule
Aux dernières heures de la journée, quand les visiteurs quittent le site, les espèces les plus farouches réinvestissent les lieux à la recherche de quiétude, les mammifères pointent le bout de leur museau et les oiseaux regagnent leurs dortoirs. En fin de visite, nous assisterons à ce spectacle fascinant en dégustant des produits bio de Camargue.
Rendez-vous à 18h
Tarif plein 18 € Tarif réduit (enfant jusqu’à 12 ans inclus) 10 €
Entrée du parc comprise et valable toute la journée
Réservation ici https://tr.ee/Y8VVPGtGky
Le mercredi Kamishibai
Suivez les aventures de Clac-Clac la cigogne, Piaf le moineau et Armand le flamant !
De 10h à 12h (pas besoin de réserver)
Tarif d’entrée 8,50 €/adulte et 5 €/enfant (4-12ans)
Le 24 juillet Formation limicoles initiation
Plongez dans l’univers fascinant des limicoles ! Le temps d’une journée de formation au Parc ornithologique du Pont de Gau, apprenez à les repérer, les identifier et mieux les connaitre. Alternant apports théoriques en salle et mise en pratique sur les sentiers du parc, cette formation offre une approche concrète, vivante et accessible.
Le 24 juillet 2026
Rendez-vous à 7h30 au Parc Ornithologique de Pont de Gau
Tarif plein 70 € Tarif réduit 60 € (étudiants, PMR, 15-18 ans) sur présentation d’un justificatif.
Le samedi 5 septembre 2026, une formation limicoles perfectionnement aura lieu, afin d’aborder les notions d’identification plus en détails, tout en découvrant une plus grande diversité d’espèces.
Tarif formation complète (initiation + perfectionnement) 120 € (au lieu de 140 €) Tarif réduit 100 € (au lieu de 120 €)
Réservation ici https://tr.ee/1j-7skda68 .
Rd 570 Parc Ornithologique Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur frederic@parcornithologique.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
July 6–August 31:
Evening walks, bird banding, storytelling, nature activities, bird-watching workshops…
Information and reservations: contact@parcornithologique.com or 04.90.97.82.62
L’événement Parc Ornithologique Programme des animations d’été Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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