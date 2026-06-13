Parc Ornithologique Programme des animations d’été Rd 570 Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Parc Ornithologique Programme des animations d’été

Du 01/07 au 31/08/2026 tous les jours. Rd 570 Parc Ornithologique Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Du 6 juillet au 31 aout



Balade au crépuscule, lectures de bagues, histoires contées, animations nature, formation ornithologique…



Infos et réservations contact@parcornithologique.com ou 04.90.97.82.62

Cet été, glissez-vous dans la peau d’un naturaliste et participez aux activités proposées par notre équipe d’animateurs passionnés pour percer les mystères des oiseaux de Camargue.



Afin d’éviter les heures chaudes, nous adaptons nos horaires pour améliorer votre confort de visite et vous faire profiter des ambiances matinales et des lumières de fin d’après-midi…



Du lundi au vendredi Animation sur les sentiers



Retrouvez les guides du parc et découvrez les oiseaux de Camargue Rendez-vous de 10h à 12h30 (pas besoin de réserver)



Tarif d’entrée 8,50€/adulte et 5€/enfant (4-12ans)



Tous les jours Jeu de piste



Muni de votre livret, partez sur la piste des oiseaux du Pont de Gau



Livrets disponibles à l’accueil de 9h à 18h (pas besoin de réserver)



Tarif 5 €





Les mardi et jeudi Balade au crépuscule



Aux dernières heures de la journée, quand les visiteurs quittent le site, les espèces les plus farouches réinvestissent les lieux à la recherche de quiétude, les mammifères pointent le bout de leur museau et les oiseaux regagnent leurs dortoirs. En fin de visite, nous assisterons à ce spectacle fascinant en dégustant des produits bio de Camargue.



Rendez-vous à 18h



Tarif plein 18 € Tarif réduit (enfant jusqu’à 12 ans inclus) 10 €



Entrée du parc comprise et valable toute la journée



Réservation ici https://tr.ee/Y8VVPGtGky





Le mercredi Kamishibai



Suivez les aventures de Clac-Clac la cigogne, Piaf le moineau et Armand le flamant !



De 10h à 12h (pas besoin de réserver)



Tarif d’entrée 8,50 €/adulte et 5 €/enfant (4-12ans)



Le 24 juillet Formation limicoles initiation



Plongez dans l’univers fascinant des limicoles ! Le temps d’une journée de formation au Parc ornithologique du Pont de Gau, apprenez à les repérer, les identifier et mieux les connaitre. Alternant apports théoriques en salle et mise en pratique sur les sentiers du parc, cette formation offre une approche concrète, vivante et accessible.



Le 24 juillet 2026



Rendez-vous à 7h30 au Parc Ornithologique de Pont de Gau



Tarif plein 70 € Tarif réduit 60 € (étudiants, PMR, 15-18 ans) sur présentation d’un justificatif.



Le samedi 5 septembre 2026, une formation limicoles perfectionnement aura lieu, afin d’aborder les notions d’identification plus en détails, tout en découvrant une plus grande diversité d’espèces.



Tarif formation complète (initiation + perfectionnement) 120 € (au lieu de 140 €) Tarif réduit 100 € (au lieu de 120 €)



Réservation ici https://tr.ee/1j-7skda68 .

Rd 570 Parc Ornithologique Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur frederic@parcornithologique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

July 6–August 31:

Evening walks, bird banding, storytelling, nature activities, bird-watching workshops…



Information and reservations: contact@parcornithologique.com or 04.90.97.82.62

L’événement Parc Ornithologique Programme des animations d’été Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer