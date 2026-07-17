Parcours architectural des années trente, Parcours architectural des années trente, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Parcours architectural des années trente 19 et 20 septembre Parcours architectural des années trente Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ville des temps modernes, Boulogne-Billancourt fut un terrain d’essai particulièrement fertile pour l’architecture du XXe siècle. Des architectes y firent leurs armes, tels Le Corbusier, Mallet-Stevens, Lurçat…

Parcours architectural des années trente 7 place Denfert-Rochereau, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Les Princes-Marmottan Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://wwwboulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB Bienvenue à Boulogne-Billancourt, ville d’Art et d’Histoire Boulogne-Billancourt fut, dans les années 30, un lieu d’intense créativité architecturale. Dans le quartier des Princes, situé au nord de la ville et limitrophe de Paris, furent construits une vingtaine de villas, résidences-ateliers et immeubles signés par les plus grands architectes modernes de la première moitié du 20e siècle, tels Le Corbusier, Lurçat, Mallet-Stevens et Perret. Inspirés par les techniques et les matériaux nouveaux, production de masse, béton armé et l’esthétique industrielle, usines et paquebots, ils édifièrent une nouvelle architecture.

Aux côtés de l’avant-garde, les édifices de style néo-classique et régionaliste font de ce parcours un manifeste et un résumé parfaits de l’architecture construite durant l’entre-deux-guerres. Métro -10 Boulogne-Jean-Jaurès. Bus 52 Denfert-Rochereau

Circuit

©Ville de Boulogne-Billancourt