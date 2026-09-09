Parcours audio-guidés de Charenton-le-Pont, Mairie de Charenton, Charenton-le-Pont

Informations pratiques

Parcours audio-guidés de Charenton-le-Pont 19 et 20 septembre Mairie de Charenton Val-de-Marne

En libre accès

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de Charenton-le-Pont grâce à ses parcours historiques audio-guidés.

Au fil de votre promenade, repérez les bornes audio, facilement identifiables grâce à leur couleur verte et à leur QR code. Scannez le QR code avec votre mobile, puis laissez-vous guider par les récits qui dévoilent l’histoire des lieux et le patrimoine de la ville.

Une façon originale et immersive de découvrir ou redécouvrir Charenton-le-Pont, à votre rythme.

Sur les pas de Sarah Aptekar

Découvrez le parcours de Sarah Aptekar grâce à cette nouvelle borne audio-guide, installée à proximité du pavé mémoriel inauguré en 2025 en son hommage. Ce projet a été réalisé avec la participation d’une enseignante d’histoire-géographie et de ses élèves (ensemble scolaire Notre-Dame des Missions), associant les jeunes générations au devoir de mémoire.

2 parcours à (re)découvrir :

– Balade historique dans Charenton-le-Pont : découvrer l’histoire de la ville à travers cinq sites emblématiques

– Le patrimoine Industriel de Charenton-le-Pont : parcours réalisé avec les élèves du collège de la Cerisaie et du Lycée Robert Schuman. Découvrez cinq anciens sites industriels en vous baladant dans la ville.

Pour en savoir plus : https://www.eventbrite.fr/e/billets-parcours-audio-guides-de-charenton-le-pont-1994004587398

Accès libre et gratuit, toute l’année.

Tout public.

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Circuits audioguidés sur bornes d’écoute « Balade historique dans Charenton-le-Pont » et « Le patrimoine Industriel de Charenton-le-Pont »

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