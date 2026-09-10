Visite de la médiathèque du patrimoine et de la photographie, présentation de ses collections, Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Charenton-le-Pont

Informations pratiques

Visite de la médiathèque du patrimoine et de la photographie, présentation de ses collections 19 et 20 septembre Médiathèque du patrimoine et de la photographie Val-de-Marne

Par groupes d’une dizaine de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La MPP ouvre ses portes pour des visites guidées gratuites de ses collections à Charenton-le-Pont (11 rue du Séminaire de Conflans). Organisées par groupes d’une dizaine de personnes pour une durée d’1h30 à 2h, celles-ci se dérouleront à partir de 10h et les dernières entrées se feront à 17h.

En plus de l’exposition permanente qui présente les missions et les collections de la MPP (visite libre), vous découvrirez les trésors du patrimoine national ainsi que les riches collections photographiques du ministère de la Culture.

Cette année encore, des démonstrations de fresques portatives et médiation autour de la technique et l’art de la peinture murale avec l’association Pari(s) Affresco auront lieu dans le hall.

La MPP s’est installée en 2008 sur l’ancien site du séminaire de Conflans. Ce service à compétence nationale (SCN), relevant de l’administration des Monuments historiques, a pour mission de collecter, conserver et valoriser les archives des Monuments historiques et de l’Archéologie, qui comprennent 11 kilomètres linéaires d’archives et 310 000 plans, dont 44 000 aquarellés. De plus, la MPP est le plus important service d’archives photographiques d’Europe avec vingt-cinq millions de négatifs et tirages conservés.

Médiathèque du patrimoine et de la photographie 11 Rue du Séminaire de Conflans, 94220 Charenton-le-Pont, France Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France 0140157657 https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr Gare RER-SNCF de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Visite commentée

Charles Marville, Cathédrale Notre-Dame, Paris, 1860 (vers) © Ministère de la Culture – Médiathèque du patrimoine et de la photographie – diffusion RMN