Parcours Baludik : dans le sillage d’Alfred Nakache à Toulouse, 7 rue du Cimetière Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Parcours Baludik : dans le sillage d’Alfred Nakache à Toulouse 18 – 20 septembre 7 rue du Cimetière Saint-Cyprien Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Le collège Henri Guillaumet de Blagnac, en partenariat avec l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG), vous propose de réaliser un parcours dans le sillage d’Alfred Nakache, le célèbre nageur français juif qui a vécu à Toulouse pendant l’Occupation.

Vous découvrirez les lieux-clés de sa vie durant la guerre, ainsi que les multiples drames qu’il a dû affronter tout au long d’un parcours divisé en plusieurs lieux au travers de la ville.

Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes pour explorer ce lieu !

Pour débuter le parcours, rendez-vous au 7 rue du Cimetière Saint-Cyprien à Toulouse.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

7 rue du Cimetière Saint-Cyprien 7 rue du Cimetière Saint-Cyprien, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie https://baludik.fr/parcours/4264-dans-le-sillage-dalfred-nakache/

Le collège Henri Guillaumet de Blagnac, en partenariat avec l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG), vous propose de réaliser un parcours dans le sillage d’Alfred le juif…

©ONaCVG