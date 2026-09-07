Parcours Baludik : Déambulation à travers les conflits contemporains au cimetière de Dijon, Cimetière des Péjoces à Dijon, Dijon
vendredi 18 septembre 2026 · Cimetière des Péjoces à Dijon · Dijon
Informations pratiques
Parcours Baludik : Déambulation à travers les conflits contemporains au cimetière de Dijon 18 – 20 septembre Cimetière des Péjoces à Dijon Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00
L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) vous propose une découverte des conflits contemporains à travers une visite du cimetière des Péjoces de Dijon.
Accompagné de Joachim, un élève de terminale passionné par l’histoire, replongez-vous dans l’histoire des principaux conflits contemporains.
Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes pour explorer ce lieu !
Pour débuter le parcours, rendez-vous au portail d’entrée.
Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.
Cimetière des Péjoces à Dijon 2 Rue Fernand Holweck Dijon Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://baludik.fr/parcours/4567-deambulation-a-travers-les-conflits-contemporains-au-cimetiere-de-dijon/
L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) vous propose une découverte des conflits contemporains à travers une visite du cimetière des Péjoces de Dijon.
©ONaCVG
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