Parcours Baludik : Déambulation à travers les conflits contemporains au cimetière de Dijon, Cimetière des Péjoces à Dijon, Dijon

Informations pratiques

Parcours Baludik : Déambulation à travers les conflits contemporains au cimetière de Dijon 18 – 20 septembre Cimetière des Péjoces à Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) vous propose une découverte des conflits contemporains à travers une visite du cimetière des Péjoces de Dijon.

Accompagné de Joachim, un élève de terminale passionné par l’histoire, replongez-vous dans l’histoire des principaux conflits contemporains.

Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes pour explorer ce lieu !

Pour débuter le parcours, rendez-vous au portail d’entrée.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Cimetière des Péjoces à Dijon 2 Rue Fernand Holweck Dijon Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://baludik.fr/parcours/4567-deambulation-a-travers-les-conflits-contemporains-au-cimetiere-de-dijon/

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) vous propose une découverte des conflits contemporains à travers une visite du cimetière des Péjoces de Dijon.

©ONaCVG