Parcours Baludik : Portraits de guerre à Thonon-les-Bains, Le Port de Rives, Thonon-les-Bains

Informations pratiques

Parcours Baludik : Portraits de guerre à Thonon-les-Bains 18 – 20 septembre Le Port de Rives Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Les élèves de CM1/CM2 de six classes de la circonscription Thonon-les-Bains, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) et la Ville de Thonon, vous proposent un parcours inédit et ludique pour découvrir 6 destins de femmes et d’hommes qui ont participé à la Résistance locale pendant la Seconde Guerre mondiale.

À travers ce parcours vous découvrirez des lieux emblématiques de la ville, certains de ses résistants et de ses Justes qui ont sauvé des innocents au péril de leurs vies.

Pour débuter le parcours, rendez-vous sur le Port de Rives.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Le Port de Rives Port de Rives Thonon Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://baludik.fr/parcours/6034-portraits-de-guerre-a-thonon-les-bains/

Les élèves de CM1/CM2 de six classes de la circonscription Thonon-les-Bains, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) et la Ville de Thonon, vous proposent un parcours et …

©ONaCVG