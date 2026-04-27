Alençon

Parcours Brésilien FORRÓ Stage percussion et danse

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-05-03

Le plaisir de danser à deux ou en groupe, la joie de jouer les percussions Brésil, la culture du nord-est brésilien, le mélange de tous, voilà le Forró.

Marcone Cruz propose un stage de percussion et de danse, tous les dimanches (16h), du 03 mai au 21 juin.

Prix libre suggéré Soutien artistique 10€, Valorisant 20€, Faire la différence 30 €

Un concert de restitution est programmé le 24 juin à 17h.

Plus d’infos marconescmusica@gmail.com .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie marconescmusica@gmail.com

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English : Parcours Brésilien FORRÓ Stage percussion et danse

L’événement Parcours Brésilien FORRÓ Stage percussion et danse Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON