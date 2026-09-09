UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brive-la-Gaillarde

Parcours de mémoire, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Centre d'études et Musée Edmond Michelet · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre d'études et Musée Edmond Michelet
Adresse
4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes. Sous réserve des conditions climatiques.

Parcours de mémoire 19 et 20 septembre Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes. Sous réserve des conditions climatiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Parcours de mémoire à travers Brive pour découvrir les lieux emblématiques de la Résistance et de la Libération.

Départ dans le jardin du musée Michelet.

Durée : 2h.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05-55-74-06-08 »}] Parking public à proximité.
Parcours de mémoire à travers Brive pour découvrir les lieux emblématiques de la Résistance et de la Libération.

À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)