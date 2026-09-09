Parcours de mémoire, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Centre d'études et Musée Edmond Michelet · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Parcours de mémoire 19 et 20 septembre Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes. Sous réserve des conditions climatiques.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Parcours de mémoire à travers Brive pour découvrir les lieux emblématiques de la Résistance et de la Libération.
Départ dans le jardin du musée Michelet.
Durée : 2h.
Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05-55-74-06-08 »}] Parking public à proximité.
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