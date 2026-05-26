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Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #2 La Maison du Jeu Vidéo Rennes

Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #2 La Maison du Jeu Vidéo Rennes

Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #2 La Maison du Jeu Vidéo Rennes samedi 18 juillet 2026.

Lieu : La Maison du Jeu Vidéo

Adresse : Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #2 La Maison du Jeu Vidéo Rennes Samedi 18 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre selon limite de jauge

Exploration du jeu vidéo indépendant

Une sélection diversifiée de jeux vidéo indépendants sera mise à disposition dans un espace convivial; accompagnée par des médiateurs pour guider la découverte et animer des discussions sur les usages et enjeux des pratiques vidéoludiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-18T18:00:00.000+02:00

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La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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