Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #2, La Maison du Jeu Vidéo, Rennes
Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #2, La Maison du Jeu Vidéo, Rennes samedi 18 juillet 2026.
Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #2 Samedi 18 juillet, 14h00 La Maison du Jeu Vidéo Ille-et-Vilaine
Entrée libre selon limite de jauge
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Une sélection diversifiée de jeux vidéo indépendants sera mise à disposition dans un espace convivial; accompagnée par des médiateurs pour guider la découverte et animer des discussions sur les usages et enjeux des pratiques vidéoludiques.
La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
Exploration du jeu vidéo indépendant
Cairn, The Game Bakers (2026)
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