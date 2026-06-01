Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #2, La Maison du Jeu Vidéo, Rennes

Parcours découverte des pratiques créatives du jeu vidéo #2 Samedi 18 juillet, 14h00 La Maison du Jeu Vidéo Ille-et-Vilaine

Entrée libre selon limite de jauge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Une sélection diversifiée de jeux vidéo indépendants sera mise à disposition dans un espace convivial; accompagnée par des médiateurs pour guider la découverte et animer des discussions sur les usages et enjeux des pratiques vidéoludiques.

La Maison du Jeu Vidéo Rennes 2 rue du sous lieutenant yves berger Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Exploration du jeu vidéo indépendant

Cairn, The Game Bakers (2026)