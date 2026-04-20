Parcours d’Europe – Samedi 23 mai, à 14h Office du Tourisme, 1 rue de Saint Malo Rennes
Parcours d’Europe – Samedi 23 mai, à 14h Office du Tourisme, 1 rue de Saint Malo Rennes samedi 23 mai 2026.
Parcours d’Europe – Samedi 23 mai, à 14h Office du Tourisme, 1 rue de Saint Malo Rennes Samedi 23 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
aucune – gratuit
Europe Rennes 35 et Destination Rennes proposent une découverte de l’identité européenne de Rennes à travers une déambulation, à la fois à pied et en bateau sur la Vilaine.
Les participants pourront découvrir des lieux emblématiques de la ville en lien avec l’Europe, faisant écho à d’autres bâtiments européens et évoquant quelques grandes figures du continent. La visite sera animée par un animateur de l’architecture et du patrimoine de Destination Rennes, ainsi que par des membres de l’association Europe Rennes 35, spécialistes des questions européennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00.000+02:00
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Office du Tourisme, 1 rue de Saint Malo Rue Saint-Malo, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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