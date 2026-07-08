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Parcours d’obstacles à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

vendredi 28 août 2026 · Saint-Léonard-de-Noblat

Parcours d’obstacles à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
8 avenue Léon Blum
Ville
87400 Saint-Léonard-de-Noblat
Département
Haute-Vienne
Tarif

Saint-Léonard-de-Noblat

Parcours d’obstacles à l’Espace Aqua’Noblat

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 17:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Venez vous amuser au parcours d’obstacles à l’Espace Aqua Noblat.
Pour les enfants de 6 à 10 ans   .

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10  aqua-noblat@ccnoblat.fr

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English : Parcours d’obstacles à l’Espace Aqua’Noblat

L’événement Parcours d’obstacles à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Noblat

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