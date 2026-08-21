PARCOURS GRANDS DÉBUTANTS 3, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

PARCOURS GRANDS DÉBUTANTS 3 Jeudi 24 septembre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00

Il ne suffit pas de savoir l’allumer, il faut s’en servir maintenant… 3 jours pour démocratiser les outils informatiques : Clavier, souris, fichiers, docs et Cie. Prérequis : Pour ceux qui ont peur, ceux qui n’osent pas, ceux qui pensent ne pas être capables.

Récupération, mise en forme, notions de fichier, dossier, récapitulatif

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Je sauvegarde, j’imprime, je retrouve et je modifie, et ça fonctionne !

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