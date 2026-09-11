Parcours guidé autour de femmes illustres de Laon, Hôtel de Ville 02000 LAON, Laon

Informations pratiques

Parcours guidé autour de femmes illustres de Laon Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville 02000 LAON Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

En compagnie de Jean-Pierre Cambien, proposé par la Fédération Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – Hauts-de-France (FRCIDFF-HdF) dans le cadre des journées du matrimoine

Et si vous découvriez Laon à travers le parcours de femmes qui ont marqué son histoire au cours d’une déambulation dans la ville ?

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En compagnie de Jean-Pierre Cambien, proposé par la Fédération Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – Hauts-de-France (FRCIDFF-HdF) dans le cadre des journées…

© OT Pays de Laon