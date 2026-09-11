Parcours guidé autour de femmes illustres de Laon, Hôtel de Ville 02000 LAON, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville 02000 LAON · Laon
Informations pratiques
Parcours guidé autour de femmes illustres de Laon Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville 02000 LAON Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
En compagnie de Jean-Pierre Cambien, proposé par la Fédération Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – Hauts-de-France (FRCIDFF-HdF) dans le cadre des journées du matrimoine
Et si vous découvriez Laon à travers le parcours de femmes qui ont marqué son histoire au cours d’une déambulation dans la ville ?
Hôtel de Ville 02000 LAON Place du Général Leclerc 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil-cidff02@frcidff-hdf.fr »}]
En compagnie de Jean-Pierre Cambien, proposé par la Fédération Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – Hauts-de-France (FRCIDFF-HdF) dans le cadre des journées…
© OT Pays de Laon
À voir aussi à Laon (Aisne)
- Exposition à Laon Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir Laon 11 septembre 2026
- Village des associations à Laon Laon 11 septembre 2026
- Brocante à Laon (quartier Ile-de-France, ville basse) Laon 13 septembre 2026
- Brocante à Laon (ville basse) Laon 13 septembre 2026
- Rando Trail de la Montagne Couronnée #8 à Laon Laon 13 septembre 2026