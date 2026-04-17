Parcours : la (vraie) nuit au musée, Musée national de l’éducation, Rouen

Parcours : la (vraie) nuit au musée Samedi 23 mai, 20h30 Musée national de l’éducation Seine-Maritime

Départs réguliers par petits groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Une expérience scientifique qui tourne mal… Un musée plongé dans le noir, des personnages qui prennent vie…Venez découvrir le musée national de l’Éducation de façon décalée en suivant la guide dans les recoins obscurs du bâtiment. Des personnalités, plus farfelues les unes que les autres, vous accompagneront dans cette expérience inédite à la découverte d’anecdotes et d’histoires captivantes.

N’oubliez pas votre lampe torche pour retrouver votre chemin dans le noir !

Musée national de l’éducation 185 Rue Eau de Robec, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 0235076661 https://hwww.reseau-canope.fr/musee/ Enrichies depuis la création du musée par le biais d’acquisitions et de dons, les collections comportent aujourd’hui plus de 900.000 pièces relatives à l’histoire de l’éducation en France depuis le XVIe siècle. Par leur ancienneté, leur diversité et leur complémentarité, les collections constituent un ensemble documentaire exceptionnel. Sont rassemblés au musée, des objets et documents : – des peintures, des estampes et de l’imagerie populaire (12.000 pièces) ; – du matériel pédagogique et du mobilier scolaire (35.000) ; – des documents liés à la « pédagogie par l’aspect » puis audiovisuelle (45.000) ; – des travaux d’élèves et d’enseignants (55.000) ; – des jeux et jouets (3.500) – et environ 7.000 documents autographes émanant d’institutions ou de personnages célèbres. Les collections comportent également des ouvrages et des périodiques : – des livres et autres imprimés scolaires ; – des livres de pédagogie et des ouvrages de littérature de jeunesse (115.000). Enfin, le musée possède de très importantes archives photographiques (433.000 clichés).

Une expérience scientifique qui tourne mal… Un musée plongé dans le noir, des personnages qui prennent vie…Venez découvrir le musée national de l’Éducation de façon décalée en suivant la guide du…

© Munaé