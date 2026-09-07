Parcours libre de l’église Sainte-Marie, Église Sainte-Marie, Anglet

Informations pratiques

Parcours libre de l’église Sainte-Marie Samedi 19 septembre, 14h30 Église Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Église Sainte-Marie

Bijou du XXe siècle, l’église Sainte-Marie, bâtie en 1932, est inscrite au titre des monuments historiques depuis 2014. Des parcours de visite historique, architecturale et spirituelle sont à votre disposition et un quizz pour les plus jeunes. Une exposition, conçue sous la direction d’Anglet Patrimoines et avec le concours et le soutien de la paroisse Sainte-Marie, vient compléter le dispositif de visite.

Église Sainte-Marie 31 Avenue de la Chambre d’ Amour, 64600 Anglet, France Anglet 64600 La Chambre d’Amour Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559037600 https://www.anglet.fr/ma-ville/culture/fiche-pratique/actualites/leglise-sainte-marie Cette église a été construite en 1932, dans le quartier Chambre d’Amour, alors en plein développement, érigé en paroisse en 1921, Elle est l’œuvre des architectes Pierre Fonterme (1895-1985) qui en a dessiné les plans, et Charles Hébrard (1895-1941) qui a conduit le chantier. Perchée sur une hauteur de 40 m, elle a remplacé l’ancienne chapelle de la Chambre d’Amour (édifiée en 1867 et détruite en 1948) dont il reste la Croix au rond-point de la Chapelle.

Église Sainte-Marie

© KPD – Ville d’Anglet