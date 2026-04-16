Parcours ludique La quête viticole de Paul Contz-les-Bains

Contz-les-Bains

Parcours ludique La quête viticole de Paul

Rue du Stade Contz-les-Bains Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

À l’occasion des Portes ouvertes de Via Mosel’ les 18 et 19 avril, la commune membre de Contz-les-Bains invite petits et grands à découvrir le parcours ludique La quête viticole de Paul

Accessible tout au long de l’année, ce parcours interactif propose une manière originale et divertissante de partir à la découverte des environs de Contz-les-Bains.

À travers une approche ludique, les participants sont invités à explorer le territoire, observer le paysage et vivre une expérience adaptée aussi bien aux familles qu’aux visiteurs curieux en quête de découverte.

Le départ s’effectue à la Salle du Mille Club, rue du Stade.

Télécharger gratuitement l’application Baludik, activez la géolocalisation et téléchargez le parcours souhaité pour suivre les indices tout au long du parcours !

Pour les groupes, une réservation préalable est possible via l’Office de Tourisme de Cattenom et Environs.

Pensez à une tenue adaptée (chaussures confortables, gourde, protection contre la météo).Tout public

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Rue du Stade Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 56 00 02 otcommunautaire@cc-ce.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the Via Mosel’ Open House on April 18 and 19, the member community of Contz-les-Bains invites young and old to discover the fun trail Paul’s wine quest

Accessible all year round, this interactive trail offers an original and entertaining way to discover the area around Contz-les-Bains.

Through a playful approach, participants are invited to explore the area, observe the landscape and enjoy an experience suitable for both families and curious visitors in search of discovery.

Departure is from the Salle du Mille Club, rue du Stade.

Download the free Baludik app, activate geolocation and download the desired route to follow the clues along the way!

For groups, prior booking is possible via the Office de Tourisme de Cattenom et Environs.

Please bring suitable clothing (comfortable shoes, water bottle, weather protection).

L’événement Parcours ludique La quête viticole de Paul Contz-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS