Informations pratiques

Saint-Dizier

PARCOURS MUSICAL LA SCÈNE LOCALE DANS LES BARS

Bars de la ville Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Tout public

Le désormais légendaire barathon de la musique régionale revient pour un nouveau parcours libre, sans ticket à poinçonner, en errance sonore entre les bistrots de Saint-Dizier et les comptoirs de Vitry-le-François. .

Bars de la ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40

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English :

L’événement PARCOURS MUSICAL LA SCÈNE LOCALE DANS LES BARS Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne