PARCOURS MUSICAL LA SCÈNE LOCALE DANS LES BARS Saint-Dizier
vendredi 6 novembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
PARCOURS MUSICAL LA SCÈNE LOCALE DANS LES BARS
Bars de la ville Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Tout public
Le désormais légendaire barathon de la musique régionale revient pour un nouveau parcours libre, sans ticket à poinçonner, en errance sonore entre les bistrots de Saint-Dizier et les comptoirs de Vitry-le-François. .
Bars de la ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40
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English :
L’événement PARCOURS MUSICAL LA SCÈNE LOCALE DANS LES BARS Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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