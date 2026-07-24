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AGENDA · Saint-Dizier

PARCOURS MUSICAL LA SCÈNE LOCALE DANS LES BARS Saint-Dizier

vendredi 6 novembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Adresse
Bars de la ville
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

PARCOURS MUSICAL LA SCÈNE LOCALE DANS LES BARS

Bars de la ville Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Tout public
Le désormais légendaire barathon de la musique régionale revient pour un nouveau parcours libre, sans ticket à poinçonner, en errance sonore entre les bistrots de Saint-Dizier et les comptoirs de Vitry-le-François.   .

Bars de la ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 40 

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English :

L’événement PARCOURS MUSICAL LA SCÈNE LOCALE DANS LES BARS Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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