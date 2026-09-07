Parcours Œuvres semi-permanentes, FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque

Informations pratiques

Parcours Œuvres semi-permanentes Samedi 19 septembre, 17h00 FRAC Grand Large – Hauts-de-France Nord

Places limitées. Réservation conseillée via le site internet du Frac Grand Large

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au Frac, les expositions se succèdent, les œuvres vont et viennent. Pourtant, certaines installations ne bougent pas. Profitez de cette visite pour découvrir ou porter un regard nouveau sur : La Cuisine en terrasse de matali crasset, le mobilier de l’accueil et de l’espace café conçu par Lang/Baumann, les tracés de terrains de sport sur le parvis Play for Today de Céline Condorelli, ou encore l’installation monumentale Gravity Road de Jesse Darling qui occupe le Belvédère.

Labellisé France Design Week

FRAC Grand Large – Hauts-de-France 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France +33328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/fonds-regional-d-art-contemporain-grand-large-hauts-de-france/evenements/20-09-26-parcours-oeuvres-semi-permanentes »}] La collection du Frac Grand Large réunit plus de 1 500 œuvres d’art et de design, présentées au Frac, dans des lieux partenaires, des écoles ou l’espace public. Constituée autour d’un noyau initial (arte povera, art minimal, conceptuel, nouveau réalisme, mythologies individuelles, pop art, Fluxus), elle s’est enrichie depuis trente ans en explorant les liens entre art, design et réel. Aujourd’hui, les acquisitions privilégient la création émergente selon plusieurs axes : objet et nouvelles formes de design, critique sociale, migrations des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac occupe un bâtiment de Lacaton & Vassal, doublant l’ancienne halle de préfabrication navale et traversé par une rue reliant plage et centre-ville. Proche des habitants et ouvert à l’international, le Frac fait écho à l’activité portuaire, capte les battements du monde et devient catalyseur de résonances formelles, tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque). Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage ». Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry . Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque.

Au Frac, les expositions se succèdent, les œuvres vont et viennent. Pourtant, certaines installations ne bougent pas. Profitez de cette visite pour découvrir ou porter un regard nouveau sur celles-ci.

© Paul Tahon