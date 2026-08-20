Parcours patrimoine, Médiatheque de Bozouls, Bozouls

Informations pratiques

Parcours patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Médiatheque de Bozouls Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine de Bozouls !

A l’occasion des Journées Européenne du Patrimoine, embarquez pour une promenade au cœur de la commune et laissez-vous surprendre par les trésors de son histoire.

Au fil d’un parcours ponctué de panneaux de découverte, plongez dans le passé, découvrez les anecdotes qui font le charme des lieux et percez les secrets d’un patrimoine riche et vivant. Chaque étape vous invite à porter un nouveau regard sur les sites emblématiques qui font l’identité de la commune de Bozouls.

Pour profiter pleinement du sentier patrimoine, procurez-vous gratuitement le livret du parcours à la médiathèque André Baudon pour le lancement le samedi 19 septembre de 10h à 17h30.

Une petite surprise attend les premiers participants.

Médiatheque de Bozouls 6 rue Marc André Fabre 12340 Bozouls Bozouls 12340 Aveyron Occitanie 0565485152 https://www.bozouls.fr/fr/vivre-bozouls/culture-loisirs/mediatheque-andre-baudon

Partez à la découverte du patrimoine de Bozouls !

©Journéeseuropéennesdupatrimoine