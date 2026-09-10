Parcours Portes ouvertes – Artisans de Montfort, Maison du tourisme et du patrimoine, Montfort-l’Amaury

Informations pratiques

Parcours Portes ouvertes – Artisans de Montfort Samedi 19 septembre, 10h00, 15h30 Maison du tourisme et du patrimoine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite accompagnée d’ateliers des artisans de Montfort.

Maison du tourisme et du patrimoine 3 rue Amaury 78490 Monfort-l’Amaury Montfort-l’Amaury 78490 Yvelines Île-de-France 01 34 86 87 96 https://www.montfortlamaury.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 86 87 96 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@montfortlamaury.fr »}] Au cœur de la belle campagne yvelinoise, Montfort-l’Amaury, petite cité médiévale située en lisière de forêt, vous accueille. Au fil de ses ruelles pavées, partez à la découverte d’un riche patrimoine culturel qui a su séduire la reine Anne de Bretagne, Victor Hugo, Maurice Ravel et bien d’autres… Laissez-vous charmer par ce joli village baigné d’histoire.

Circuit commenté

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