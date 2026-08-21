Parcours « Regards sur Berre d’autrefois » : exposition en plein air, Chapelle Notre-Dame de Caderot, Berre-l’Étang

Informations pratiques

Parcours « Regards sur Berre d’autrefois » : exposition en plein air Vendredi 18 septembre, 18h00 Chapelle Notre-Dame de Caderot Bouches-du-Rhône

Prévoir chaussures de marche, chapeau & bouteille d’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:15:00+02:00

Découvrez une exposition permanente à ciel ouvert : des vues anciennes (cartes postales d’époque) installées sur les sites actuels.

Une invitation à voyager dans le temps en comparant les paysages d’hier et d’aujourd’hui, pour mesurer l’évolution de la commune et porter un regard nouveau sur son patrimoine.

Chapelle Notre-Dame de Caderot 8 Rue Gérard Philipe, 13130 Berre-l’Étang, France Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découvrez une exposition permanente à ciel ouvert : des vues anciennes (cartes postales d’époque) installées sur les sites actuels.

©Phototyp E. Lacour