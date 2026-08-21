Parcours « Regards sur Berre d’autrefois » : exposition en plein air, Chapelle Notre-Dame de Caderot, Berre-l’Étang
vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame de Caderot · Berre-l'Étang
Informations pratiques
Parcours « Regards sur Berre d’autrefois » : exposition en plein air Vendredi 18 septembre, 18h00 Chapelle Notre-Dame de Caderot Bouches-du-Rhône
Prévoir chaussures de marche, chapeau & bouteille d’eau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:15:00+02:00
Découvrez une exposition permanente à ciel ouvert : des vues anciennes (cartes postales d’époque) installées sur les sites actuels.
Une invitation à voyager dans le temps en comparant les paysages d’hier et d’aujourd’hui, pour mesurer l’évolution de la commune et porter un regard nouveau sur son patrimoine.
Chapelle Notre-Dame de Caderot 8 Rue Gérard Philipe, 13130 Berre-l’Étang, France Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrez une exposition permanente à ciel ouvert : des vues anciennes (cartes postales d’époque) installées sur les sites actuels.
©Phototyp E. Lacour
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