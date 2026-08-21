Vernissage de l’exposition « Berre, raconte-moi tes écoles ! », Médiathèque & Ludothèque de Berre l’Étang, Berre-l’Étang

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition « Berre, raconte-moi tes écoles ! » Samedi 19 septembre, 10h45 Médiathèque & Ludothèque de Berre l’Étang Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire des écoles de Berre-l’Étang à travers une exposition participative riche en souvenirs, photographies, objets et témoignages. De la petite école de Mauran au Cours Marin, en passant par les groupes scolaires et les collèges, cette rétrospective met à l’honneur celles et ceux qui ont fait vivre l’école d’hier à aujourd’hui. Une exposition réalisée grâce aux contributions d’anciens élèves, d’enseignants, d’ATSEM, d’animateurs berrois, de collectionneurs et des services municipaux.

Médiathèque & Ludothèque de Berre l’Étang 2 Rue Lafayette 13130 Berre l’Étang Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 74 93 85 https://mediatheque.berreletang.fr/ La médiathèque de Berre l’Étang a ouvert en 1986. Elle propose des livres, des DVD, des CD, un espace numérique et depuis 2020, des jeux grâce à l’ouverture de sa ludothèque. Nombreux parkings à proximité : « Lices de la mer », « des Salins », du Drignon

Plongez dans l’histoire des écoles de Berre-l’Étang à travers une exposition participative riche en souvenirs, photographies, objets et témoignages. De la petite école de Mauran au Cours Marin, en et…

©Luc Soubrié