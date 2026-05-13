Parcours thématique de la collection permanente : Obsession, LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, Villeneuve-d’Ascq

Parcours thématique de la collection permanente : Obsession Samedi 23 mai, 19h00 LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Pour sa réouverture, le LaM repense l’accrochage de sa collection avec un nouveau parcours thématique et original intitulé Obsession. Pensé comme une exposition, il explore la répétition, la permanence et l’intensité créatrice tout au long des XXe et XXIe siècles à travers un dialogue inédit entre art moderne, art brut et art contemporain. Certaines salles monographiques dédiées à de grandes figures de l’art telles que Amedeo Modigliani, Henry Darger ou Miriam Cahn alternent avec des espaces thématiques offrant une relecture vivante et renouvelée de la collection.

Pour enrichir cette expérience, des pièces exceptionnelles du Centre national des arts plastiques (Cnap) et de récentes acquisitions, comme un rare dessin d’Amedeo Modigliani, viennent ponctuer le parcours, créant de nouveaux rapprochements et des dialogues inattendus.

LaM, Lille Métropole musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq, France Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France +33320196851 https://www.musee-lam.fr Implanté au cœur de la chaîne des lacs de Villeneuve-d’Ascq, à quelques minutes de Lille, le musée offre une expérience unique où l’art dialogue avec la nature, dans un vaste jardin de sculptures monumentales.

Inauguré en 1983 grâce à la donation de Geneviève et Jean Masurel, le LaM associe une architecture emblématique – le bâtiment originel conçu par Roland Simounet et l’extension contemporaine signée Manuelle Gautrand – à une collection exceptionnelle. Depuis 2010, le LaM est devenu la première collection d’art brut en France et le premier musée en Europe à réunir art moderne, art contemporain et art brut.

Riche de plus de 9 000 œuvres, la collection fait dialoguer ces trois champs artistiques offrant un panorama inédit de la création des XXe et XXIe siècles. Elle met en regard des figures majeures de l’art moderne, telles qu’Amedeo Modigliani avec des artistes emblématiques de l’art brut tels que Aloïse Corbaz et des créateurs contemporains de premier plan. Voiture : à 20 min. de la gare Lille Flandres, autoroute Paris-Gand (A1/A22/N227), sortie 5 ou 6 Flers / Château / Musée d’art moderne. Transports en commun : métro ligne 1 – station Pont de Bois + bus L6 direction Contrescarpe ou bus ligne 32 direction Wasquehal Jean-Paul Sartre – arrêt LaM ou métro ligne 2, station Fort de Mons + Liane 6 direction Contrescarpe – arrêt LaM.

Pour sa réouverture, le LaM repense l’accrochage de sa collection avec un nouveau parcours thématique et original intitulé _Obsession_. Pensé comme une exposition, il explore la répétition, la et au …

Jeremy Shaw, Cathartic illustration (Amplified), 2024. Acquisition en 2025. Collection du LaM. © Courtesy de l’artiste et de Bradley Ertaskiran